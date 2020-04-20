В Мурманске построят новое здание прокуратуры за 336 миллионов рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T15:39:37+03:00

Работы по строительству должны быть закончены осенью 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сооружение для надзорного органа появится в районе дома №15 на улице Книповича

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В Мурманске появится новый дом. Но не жилой, а для нужд государственного надзорного органа, который охраняет и защищает законные права человека. Имеется в виду административное здание прокуратуры Мурманской области.

Его построят в районе дома №15 на улице Академика Книповича. Общая его площадь займет 10,314 квадратных метров. Соответствующий тендер уже опубликован на официальном сайте госзакупок.

- Стоимость работ - 336,5 миллионов рублей, средства выделены из федерального бюджета. Проект должен быть завершен до 31 октября 2022 года, - говорится в электронном аукционе.

Подрядчика должны определить до 28 апреля. Строителям предстоит немало потрудиться - нужно проделать путь от подготовительных и земляных работ до благоустройства самого здания.

Напомним: мурманский морской торговый порт построил 1,5 километра защитных экранов. Пылеветрозащитные ограждения стали не только полезными, но и красивыми.

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