2019-11-21T12:48:02+03:00
Общество

В Мурманске снесут две ветхих деревяшки

Постройки на улице Бондарной и в переулке Охотничий признали аварийными
Наталья ЛОБАНОВА
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Когда точно снесут старые здания - пока не уточняется. Фото: vk.com/public183776419Когда точно снесут старые здания - пока не уточняется. Фото: vk.com/public183776419
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Мурманчане из года в год продолжают жить в аварийных домах, которые совсем уже никуда не годны. Но заполярным властям время от времени все же приходится избавляться от никудышных зданий.

Так, в Мурманске планируют снести нежилую деревянную двухэтажку в Абрам-мысе и дом на улице Бондарной.

- Списать пришедшее в негодность муниципальное имущество − многоквартирный дом №9, расположенный в переулке Охотничий, общей площадью 496,10 квадратных метров и жилой многоквартирный дом на улице Бондарная, 24, общей площадью 509,50 квадратных метров, - говорится в официальном постановлении администрации Мурманска.

Эти обветшалые постройки признали аварийными, так что теперь их исключат из реестра городского имущества и затем снесут. Когда точно это произойдет – пока не известно.

Напомним, что в Мурманске также собираются снести еще четыре старых дома, а жильцов расселить в другие многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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