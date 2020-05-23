В Мурманске столкнулись две иномарки, четыре человека – в больнице

23 Май 2020 2020-05-23T23:16:26+03:00

Машинам досталось сильно, что уж говорить о людях. Фото: Мурманск ДТП ЧП

Один из водителей отказался от медицинского освидетельствования

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Не успела общественность прийти в себя от страшной аварии в Апатитах, которую устроила пьяная автоледи, летевшая на скорости 148 километров в час, как в столице Заполярья произошло новое ДТП.

- В 14.55 23 мая в районе дома №20 по улице Полярные Зори в Мурманске столкнулись Volkswagen и Opel. Разлетевшиеся от удара автомобили разлетелись по дороге и задели припаркованный у края проезжей части Hyundai, - рассказывает инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По предварительной информации в аварии четыре человека получили травмы и были госпитализированы. А водитель Volkswagen отказался от прохождения медицинского освидетельствования, за что и лишился водительских прав. Проводится проверка.

К счастью, в отличие от Апатитов в областном центре обошлось без жертв. Напомним: в аварии в наукограде погиб 21-летний водитель SsangYong, а его 18-летняя пассажирка и 37-летняя виновница ДТП попали в реанимацию.

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