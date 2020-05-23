2020-05-23T22:49:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Североморске на карантин закрыли неврологию местной больницы

У одного из сотрудников подтвердили коронавирус
Елена МОЛОДЦОВА
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Неврологию в Североморске закрыли на карантин.Неврологию в Североморске закрыли на карантин.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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После небольшого затишья новая коронавирусная инфекция вновь бросилась в атаку на Кольский полуостров. Правда, теперь она больше предпочитает север Заполярья. COVID-19 сосредоточил все внимание на Мурманске, но и про соседние районы не забывает.

- Неврологическое отделение Североморской ЦРБ закрыто на карантин до 1 июня, - сообщил оперативный штаб Мурманской области. – В ходе еженедельного профилактического тестирования у одного из сотрудников анализ на коронавирус дал положительный результат.

Медика отправили на лечение. Но на всякий случай протестировали всех с кем он контактировал. У пациентов инфекция не подтвердилась, но до 1 июня отделение не будет никого ни принимать, ни выписывать.

Напомним: 23 мая в Североморске было выявлено три новых случая. Всего в столице Северного флота вирус подхватило уже 39 человек. Тем не менее, этот закрытый город по-прежнему находится на пятой строчке рейтинга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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