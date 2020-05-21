Глава Роспотребнадзора Мурманской области назвала предприятия, которые нарушают масочный режим и другие требования безопасности

21 Май 2020 2020-05-21T13:13:44+03:00

К сожалению, не все сотрудники магазинов соблюдают требования безопасности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Руководители закупили маски, но не все сотрудники стали их носить

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Открыться после почти месяца застоя разным предприятиям и организациям в Мурманской области разрешили с жестким условием - соблюдать правила гигиены и санитарные требования. Например, салоны красоты и парикмахерские должны чаще делать влажную уборку и с использованием дезинфицирующих средств. Сотрудники магазинов обязательно должны носить медицинские маски и перчатки.

Но, как оказалось, не все отнеслись к этому с должным вниманием. До снятия ограничений многие предприниматели клялись и божились, что мимо них микроб не пробежит, а сейчас… расслабились.

В апреле Роспотребнадзору на федеральном уровне запретили проводить проверки, чтобы не подвергать сотрудников риску заражения. Но сейчас по соглашению с прокуратурой проверки все же начались.

Сейчас уже девять юридических лиц, сетевые магазины и предприятия проверены в Мурманске, Апатитах, Кандалакше и Мончегорске. И найдено семь нарушений!

- Мы можем назвать, кто конкретно у нас нарушители: магазины «Улыбка радуги», «Тандер», «Агроторг Пятерочка» и «Дикси», - сообщила глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева.

Оказалось, что руководство магазинов закупило и маски, и перчатки, и антисептики, но сами работники не особо хотят их носить. Тем не менее, к нарушителям будут приняты меры административного воздействия. Часть материалов уже переданы в суд.

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