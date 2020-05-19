Дикие лошади в Кузомени пережили зиму благодаря помощи неравнодушных людей

19 Май 2020 2020-05-19T16:48:49+03:00

Это первый год, когда никто из этих красивых животных не умер от истощения

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Минувшая зима была примечательна не только обильными снегопадами. Напомним: добросердечная семья Чуниных из Кузомени взяла под свою опеку диких лошадей, которые уже давно стали достопримечательностью отдаленного села. Деньги им на корм собирали всем миром, а овощи и овес привозили целыми микроавтобусами. И все оказалось не напрасно…

- Такой зимы в жизни лошадей никогда еще не было – они были сыты. Каждый год в середине апреля кто-нибудь из них умирал от истощения. Я с ужасом ждала этого времени, но обошлось. Все шестеро живы-здоровы и даже подросли, - рассказывает жительница Кузомени Наталья Чунина. – За зиму лошади съели почти тонну моркови. Сейчас мы их тоже подкармливаем, но все больше они питаются самостоятельно: ходят на море и находят там различные корешки, морскую капусту и дикий овес.

Вполне возможно, что скоро в стаде случится пополнение. Единственная кобыла отправилась рожать в укромный уголок. Правда, рождение нового жеребенка уже чуть не стоила жизни его старшему брату – конь пытался выгнать его из стада и покалечить. Годовалый конь несколько дней ходил по селу как пьяный, и Наталья опасалась, что он погибнет, но, кажется, все обошлось.

Не все жители Кузомени рады затее семьи Чуниных, которая увенчалась успехом. Несмотря на то, что люди пользуются их навозом для удобрения своих огородов, лошадей все равно недолюбливают за то, что они якобы ломают заборы у огородов и бросаются на людей. Но Наталья уверяет, что если к ним не подходить близко, то животные вас не тронут.

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