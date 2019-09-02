В Кузомени собирают деньги на корм для пяти диких лошадей

СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-02T17:27:16+03:00

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Завезенные на Терский берег якутские лошади уже давно стали достопримечательностью Кузомени. Посмотреть на диких животных приезжают туристы со всей России. А вот выживать парнокопытным за полярным кругом довольно не легко – если летом парнокопытные с удовольствием лакомятся местным разнотравьем, то зимой добыть себе пропитание – задача для них непосильная.

- Эти лошади завезены на Терский берег людьми и брошены на произвол судьбы. Каждую зиму животные страдают от голода, каждую зиму кто-то из них умирает, - рассказывает москвичка Александрва Горяшко, влюбленная в северный край. – В средней полосе одна лошадь за зиму съедает три тонны сена. В Кузомени же свежей травы нет практически никогда. То есть на 3-4 месяца из песков вылезает нечто зелененькое, но его немного и оно мало питательно. В остальное же время лежит снег, из которого не вылезает совсем ничего. В ожидании подачки лошади обходят дома и стоят у магазина, периодически громят огороды, вызывая законное негодование местных жителей. Лошадям вываливают отходы, иногда могут угостить капустой, хлебом, сухариком. Только все это слезы, потому что в день лошади нужно 7-10 килограммов еды.

Сейчас жители Кузомени собирают деньги, чтобы закупить лошадям корм на зиму, но обеспечить им пять лошадей, да еще и на долгие девять месяцев – им не под силу. Желающие могут помочь живому символу Кузомени финансово, переведя посильную сумму на карту Сбербанка 5336690298227010 Якова Анатольевича Чунина с пометкой «На корм лошадям».

ИСТОЧНИК KP.RU