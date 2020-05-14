Серый кот из Кандалакши на грузовике сбежал в Умбу
Не иначе как вдохновившись примером черного кота Сэма, который вместе со своим хозяином два года назад путешествовал автостопом из Мурманска во Владивосток и обратно, серый мурлыка из Кандалакши решил тоже повидать если не мир, то хотя бы Мурманскую область.
- Кот залез в машину на оптовой базе, пока грузили товар. Вчера, 13 мая, приехав в Умбу, водитель открыл кузов и увидел ошалелые глаза усатого «зайца». Пришлось оставить его на пекарне до 15 мая, пока машина не поедет снова в Кандалакшу, - рассказывает жительница Умбы Людмила Сверчкова.
По словам женщины, кот, видно, наполовину породистый, очень крупный и упитанный. А еще отличается ласковым нравом.
- Как нам удалось выяснить, он живет на овощной базе. По возвращении в Кандалакшу попробуем найти его хозяев. Если вернуть кота законным владельцам не получится, в беде его не бросим. Тем более что уже нашлись люди, готовые его "усыновить", - улыбается собеседница «КП».
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