Серый кот из Кандалакши на грузовике сбежал в Умбу

14 Май 2020 2020-05-14T16:47:52+03:00

Усатый путешественник забрался в грузовик и уехал из родной Кандалакши в Умбу. Фото: Людмила Сверчкова

Изменить размер текста: A A

Не иначе как вдохновившись примером черного кота Сэма, который вместе со своим хозяином два года назад путешествовал автостопом из Мурманска во Владивосток и обратно, серый мурлыка из Кандалакши решил тоже повидать если не мир, то хотя бы Мурманскую область.

- Кот залез в машину на оптовой базе, пока грузили товар. Вчера, 13 мая, приехав в Умбу, водитель открыл кузов и увидел ошалелые глаза усатого «зайца». Пришлось оставить его на пекарне до 15 мая, пока машина не поедет снова в Кандалакшу, - рассказывает жительница Умбы Людмила Сверчкова.

По словам женщины, кот, видно, наполовину породистый, очень крупный и упитанный. А еще отличается ласковым нравом.

- Как нам удалось выяснить, он живет на овощной базе. По возвращении в Кандалакшу попробуем найти его хозяев. Если вернуть кота законным владельцам не получится, в беде его не бросим. Тем более что уже нашлись люди, готовые его "усыновить", - улыбается собеседница «КП».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кильдинстрое всем миром спасают собаку, дрейфующую на льдине. По словам очевидцев, животное уже третий день не может выбраться с середины реки (Подробности)

В Мурманске из горящей девятиэтажки спасли собаку. Пожар тушили десять огнеборцев [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU