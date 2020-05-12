В Кильдинстрое всем миром спасают собаку, застрявшую на льдине

12 Май 2020 2020-05-12T17:45:27+03:00

По словам очевидцев, животное уже третий день не может выбраться с середины реки

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Весна добралась и до Кольского полуострова, попутно расставив немало ловушек его обитателям. В одну из них, кажется, попалась собака.

- Третий день на реке бегает собака. Вся грязная, голодная, выбраться не может, по берегам нет ни снега, ни льда. Очень жалко ее. Помогите, пожалуйста! Неужели у нас в поселке все такие бездушные?! – бросила клич о помощи в соцсетях Алена Левченко-Мотковская из Кильдинстроя. – Мы пытались ее подозвать, но она не подходит.

Надо ли говорить, какой переполох поднялся в соцсетях. Люди стали звонить в МЧС, но там, по их словам, им отказали. И даже нашлись двое отважных мужчин, готовых прийти на помощь бедняге.

- Ни к нам, ни к нашим коллегам из областного Управления ГО, ЧС и ПБ обращений не поступало. Мы готовы выехать в Кильдинстрой и достать собаку с льдины, но нам нужно официальное обращение, - отметил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

К спасательной операции подключилась и администрация поселка, но при осмотре реки Колы узника половодья обнаружить не удалось.

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