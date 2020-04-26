2020-04-26T12:07:24+03:00
Дом. Семья

В Кандалакше на маленького тюленя напали бродячие собаки

Ластоногого спас неравнодушный прохожий, который оттащил его к воде [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Тюленю повезло вернуться в родную стихию. Фото: скринТюленю повезло вернуться в родную стихию. Фото: скрин
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Уже давно не секрет, что на тюленей в Кандалакшском заливе любят поохотиться бродячие псы. Собаки в поисках пропитания нападают и на детенышей, и на взрослых нерп. Очевидцы не раз наблюдали, как хвостатые разбойники прочесывают лед водоема, ища беззащитных ластоногих. И вот, в апреле их жертвой стал малыш-гренландец, которому повезло выжить и вернуться в родную стихию только благодаря неравнодушному прохожему.

- По словам мужчины, на льду за отводящим каналом Нивских ГЭС на тюленя напали несколько собак. Причем, все псы были с ошейниками, из близлежащих частных домов. Ластоногий, несмотря на раны, был бодр и пытался огрызаться. Но мужчина оттащил его к воде, и тот самостоятельно уплыл, - рассказали в паблике "Кандалакша онлайн" в соцсетях. К счастью, конец у этой истории оказался более-менее оптимистичным, но так бывает далеко не всегда. Хозяевам собак стоит тщательнее приглядывать за своими питомцами, пока все это не переросло в трагедию.

В Кандалакшском заливе на тюленя напали бродячие псы.Автор: "Кандалакша онлайн"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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