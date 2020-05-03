В Мурманске из горящей девятиэтажки спасли собаку

3 Май 2020 2020-05-03T11:49:01+03:00

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Вслед за квартирой в Ковдоре, которая полыхала ясным пламенем ночью второго мая, пожар произошел и в девятиэтажном доме в Мурманске. Из балкона на седьмом этаже вырывались едкие клубы дыма, пламя тушили десять огнеборцев.

- 2 мая в 16.02 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании на балконе 9-ти этажного жилого дома по адресу: улица Осипенко, 8. В результате пожара обгорела кухня и балкон квартиры. На месте работало одно пожарно-спасательное подразделение - 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины случившегося устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Как отметили в соцсетях очевидцы произошедшего, в квартире находилась собака, ее удалось спасти. У пса был стресс, но сейчас с ним всё хорошо.

Напомним: в апреле в Мурманске из горящей квартиры спасли двух человек. Еще 17 пожарные эвакуировали из задымленного подъезда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/776838" frameborder="0"></iframe> В Мурманске горел балкон девятиэтажного дома.Автор: vk.com/murmanskgroup

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