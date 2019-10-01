2019-10-01T11:02:58+03:00
Дом. Семья

Для лошадей из Кузомени на зиму закупили 400 килограммов корма

Планируется в ближайшее время привезти еще одну партию
Елена МОЛОДЦОВА
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Пока не наступили холода, лошади сыты, но все равно приходят к людям полакомиться морковкой и хлебом. Фото: Друзья Кандалакшского заповедникаПока не наступили холода, лошади сыты, но все равно приходят к людям полакомиться морковкой и хлебом. Фото: Друзья Кандалакшского заповедника
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Зима не за горами! Вот-вот и в Мурманской области ляжет снег, а значит, что лошадям в Кузомени снова будет нечего есть. Напомним, чтобы живые символы старинного поморского села не умерли с голоду, местные жители объявили сбор средств. Поскольку самим им лошадок, каждой из которых нужно от 7 до 10 килограммов корма в день, не прокормить.

- Спасибо всем, кто откликнулся на наш клич о помощи! Только в первую волну 40 неравнодушных северян перевели 35300 рублей, - рассказывает в группе "Друзья Кандалакшского заповедника" один из опекунов лошадей Яков Чунин. – Овес мы сразу заказали, а забрали только на этой неделе.

Из Кандалакши кузомляне привезли всего 400 килограммов корма: 4 мешка овса и 8 мешков кормовой смеси. Пока его сгрузили в колхозный гараж. На следующую неделю запланирована еще одна поездка за очередной партией корма.

- Сейчас кормить лошадей нет необходимости. Они сыты, но приходят каждый день. Конечно, мы балуем их морковкой или хлебом, - отмечает Яков Анатольевич.

Желающие помочь с закупкой кормов могут переводить пожертвования на карту Сбербанка 5336 6900 4511 6599 Наталья Михайловна Чуниной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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