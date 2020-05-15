Жители Мурманска простятся с руководителем регионального Россельхознадзора

15 Май 2020 2020-05-15T15:55:21+03:00

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14 мая стало известно, что из жизни ушел руководитель Управления Россельхознадзора по Мурманской области Василий Красовский.

Василию Викторовичу было всего 56 лет. На Север он приехал в 1986 году и долгое время работал государственным инспектором в Ковдорской инспекции рыбоохраны Мурманского бассейнового управления по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства. Потом был заместителем начальником управления «Мурманрыбвод». В 2006 году Василию Красовскому была присуждена степень кандидата биологических наук, и он стал руководителем регионального Россельхознадзора.

- Ушел из жизни трудолюбивый, решительный и целеустремленный человек. Повседневное общение с Василием Викторовичем приносило не только позитив и заряд энергии, но и помогало каждому обогатить себя ценным опытом, которым он щедро делился со всеми, - говорят сотрудники Россельхознадзора. – Василий Викторович пользовался в коллективе заслуженным уважением как чуткий и внимательный человек. Он всегда вникал в проблемы каждого сотрудника и помогал в их решении. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Василия Викторовича.

Церемония прощания с Василием Викторовичем Красовским состоится 16 мая с 11.00 до 11.30 в прощальном зале по адресу: Мурманск, улица Радищева, дом 29.

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