В Мурманске из окна 6 этажа выпал 45-летний мужчина
Как только в Заполярье отменили режим обязательной самоизоляции, новостная лента буквально запестрела ЧП. То в Кандалакше бродячие собаки голову пропавшего мужчины принесли, то догхантеры по областному центру фарш с отравой раскидали. И вот новое происшествие.
- Около 10.00 14 мая из окна 6-го этажа дома № 27 на улице Маклакова выпал мужчина 1975 года рождения. Пострадавший жив и госпитализирован с кататравмой (травма при падении с высоты. – Ред.), в том числе множественными переломами костей, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.
Несмотря на то, что травмы оказались более чем серьезные, мурманчанину удалось выжить. Однако его состояние оценивается как тяжелое.
В ведомстве уже начали процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося. На месте работает следственно-оперативная группа.
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