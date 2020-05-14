2020-05-14T15:40:57+03:00
Происшествия

В Мурманске из окна 6 этажа выпал 45-летний мужчина

Пострадавший с множественными переломами доставлен в больницу
Варвара РУСЛАНОВА
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В обстоятельствах падения мужчины с 6 этажа разбираются следователи.В обстоятельствах падения мужчины с 6 этажа разбираются следователи.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как только в Заполярье отменили режим обязательной самоизоляции, новостная лента буквально запестрела ЧП. То в Кандалакше бродячие собаки голову пропавшего мужчины принесли, то догхантеры по областному центру фарш с отравой раскидали. И вот новое происшествие.

- Около 10.00 14 мая из окна 6-го этажа дома № 27 на улице Маклакова выпал мужчина 1975 года рождения. Пострадавший жив и госпитализирован с кататравмой (травма при падении с высоты. – Ред.), в том числе множественными переломами костей, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Несмотря на то, что травмы оказались более чем серьезные, мурманчанину удалось выжить. Однако его состояние оценивается как тяжелое.

В ведомстве уже начали процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося. На месте работает следственно-оперативная группа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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