В Мурманске из окна 6 этажа выпал 45-летний мужчина

14 Май 2020 2020-05-14T15:40:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Как только в Заполярье отменили режим обязательной самоизоляции, новостная лента буквально запестрела ЧП. То в Кандалакше бродячие собаки голову пропавшего мужчины принесли, то догхантеры по областному центру фарш с отравой раскидали. И вот новое происшествие.

- Около 10.00 14 мая из окна 6-го этажа дома № 27 на улице Маклакова выпал мужчина 1975 года рождения. Пострадавший жив и госпитализирован с кататравмой (травма при падении с высоты. – Ред.), в том числе множественными переломами костей, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Несмотря на то, что травмы оказались более чем серьезные, мурманчанину удалось выжить. Однако его состояние оценивается как тяжелое.

В ведомстве уже начали процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося. На месте работает следственно-оперативная группа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Зеленоборском нашли труп мужчины под автомобилем. Машина упала на северянина, когда он ее ремонтировал (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU