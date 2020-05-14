Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 14 мая 2020 года составило 6 человек

14 Май 2020 2020-05-14T11:06:48+03:00

В Мурманской области еще один человек умер от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Мурманске на 14 мая 2020 года

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В Мурманской области остается один из самых низких в стране процентов летальности от коронавируса, также удалось замедлить темп прироста числа новых больных. Но COVID-19 продолжает показывать, что очень опасен.

В оперативном штабе при правительстве Мурманской области 14 мая сообщили, что число погибших от коронавируса в регионе увеличилось до шести человек. В Мурманской областной больнице умерла 69-летняя жительница Кировска, у которой из-за COVID-19 развилась двухсторонняя пневмония.

- Женщина проходила лечение в Апатитско-Кировской ЦГБ, ввиду ухудшения состояния на реанимобиле была переведена в МОКБ им. Баяндина, находилась на искусственной вентиляции легких. Пациентка имела хронические заболевания сердца и ожирение. Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось. Приносим соболезнования родным и близким, - сообщили в оперативном штабе.

На оперативном совещании 12 мая министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщал, что двое заболевших коронавирусом находятся в состоянии крайней тяжести.

Всего в Мурманской области, по последним данным, 2492 заболевших, больше всего в Белокаменке - 2103 человека, в Апатитах - 112 и Кировске - 76.

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ИСТОЧНИК KP.RU