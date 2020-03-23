В Зеленоборском нашли труп мужчины под автомобилем

23 Март 2020 2020-03-23T13:30:45+03:00

Мужчина чинил машину, а та упала на него. Фото: vk.com/kandaone

Машина упала на северянина, когда он ее ремонтировал

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Причиной гибели может стать даже ремонт любимой «ласточки». Так, в Зеленоборском погиб мужчина. Он чинил машину, в один момент та обрушилась на него и придавила.

Не известно, толкнул ли случайно северянин домкрат или механизм не выдержал массу. Как сообщили «КП» в Следственном комитете, полицию вызвали прохожие, когда увидели лежащего мужчину под автомобилем. Личность погибшего уже установили, им оказался 39-летний житель поселка.

- По факту обнаружения тела мужчины проводится процессуальная проверка. Установлено, что 22 марта было обнаружено тело по адресу улица Заводская, 1. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказала «Комсомолке» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области Наталия Тростина.

Напомним: в Апатитах лопнувший трос убил мужчину, который пытался вытащить свою машину из сугроба.

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