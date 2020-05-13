Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: темп прироста больных снизился в пять раз

13 Май 2020 2020-05-13T17:26:55+03:00

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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается под пристальным вниманием властей. В регионе уже расширили круг тех, кто должен проходить тестирование на COVID-19. Планируют проводить исследование на иммунитет среди северян.

Большая работа дает результат.

- В Мурманской области замедлился средний темп прироста числа больных. На 17-й неделе он был 116%, на 18--й - 67%, на 19-й — 22%. В основном хороший показатель достигнут за счет нашего главного очага - Белокаменки, - сообщили глава Роспотребназора по Мурманской области Лена Лукичева.

К слову, в Белокаменке почти 90% заболевших переносят коронавирус бессимптомно.

- Мы изучили показатель летальности в регионе.За 19 недель этого года он составил 0,6, за такой же период в 2018 году — 1,5, а в 2019 году — 0,9. Таким образом, несмотря на то, что у нас идет рост числа заболевших в том числе по внебольничным пневмониям — тяжелым формам, наше здравоохранение показывает высокий уровень профессионализма, - добавила Лена Александровна.

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