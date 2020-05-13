2020-05-13T15:12:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителей Мурманской области будут проверять на иммунитет к коронавирусу

Это особенно важно, если Заполярье ждет вторая волна эпидемии
Мария ПАШЕНКОВА
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Роспотребнадзор выяснит, выработался ли у северян иммунитет к коронавирусу.Роспотребнадзор выяснит, выработался ли у северян иммунитет к коронавирусу.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Заполярье отменили режим обязательной самоизоляции, ввели масочный режим, а еще готовятся ко второй волне коронавируса. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что до победы над COVID-19 далеко и нам придется с ним жить. Однако паниковать не надо.

- Нам надо знать уровень имунной прослойки населения, иначе говоря, есть ли у жителей Мурманской области иммунитет к коронавурусу. Сейчас есть новая методика для определения этого. Надеюсь, что через две недели мы приступим к изучение иммунитета у северян, будем выявлять группы риска. В первую очередь - среди медицинских работников, - сообщила руководитель Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева.

Выяснить выработали ли северяне иммунитет особенно важно, если учитывать, что Заполярье как и весь мир ждет вторая волна эпидемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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