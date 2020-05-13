2020-05-13T13:39:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Видеоролик с «замурованными» военными в Луостари, у которых якобы подтвердился коронавирус, оказался фейком

На Северном флоте провели проверку и не нашли по названному адресу заколоченной двери [видео]
Варвара РУСЛАНОВА
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Заколоченной двери по названному в ролике адресу не оказалось Фото: Северный флотЗаколоченной двери по названному в ролике адресу не оказалось Фото: Северный флот
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Не везет в этом году 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознаменной арктической бригаде ордена Кутузова. Не успели ее расположение покинуть следователи, разбиравшиеся в смерти сразу трех военнослужащих, как новый скандал. На этот раз поводом стал гуляющий по Мурманской области коронавирус.

- Комбриг сказал, никуда не выходить, потому что мы, вроде, с больным коронавирусом общались. Но у него он еще не доказан, а его тоже дома закрыли. Поесть приносят, но пока анализы не брали, - через дверь рассказывает некий военнослужащий Юрик, запертый в квартире №35 в доме №6 на улице Верхней в Луостари, дверь в которую заколочена со стороны подъезда.

Видеоролик с разговором из-за двери выложил «Штаб Навального в Мурманске». Активисты потребовали немедленно освободить узников и вспомнить о правах человека.

- Видеоролик, размещенный в сети Интернет, о якобы «замурованных» в своей квартире в военном городке Луостари военнослужащих, помещенных на карантин в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, является фейковым вбросом, - сообщает пресс-служба Северного флота. – По указанному в видеоролике адресу проживает семья офицера отдельной мотострелковой бригады Северного флота, никто из членов которой не был инфицирован COVID-19, не помещался на карантин и тем более не «замуровывался» и не удерживался сторонними лицами по месту жительства.

В качестве доказательств Северный флот представил фотографию двери, которая не имеет ничего общего с той, что попала на видео активистов.

Видеоролик с замурованными военными в Луостари, у которых якобы подтвердился коронавирус, оказался фейком.Автор: Виолетта Грудина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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