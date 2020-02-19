2020-02-19T10:15:57+03:00
Происшествия

В мотострелковой арктической бригаде Северного флота погибли трое военнослужащих

Их смерти следователи не связывают друг с другом
Мария ПАШЕНКОВА
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Трое военнослужащих ушли из жизни примерно в одно время.Трое военнослужащих ушли из жизни примерно в одно время.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В воинской части 08275 - это 200-я отдельная мотострелковая Печенгская Краснознаменная арктическая бригада ордена Кутузова - произошли сразу три смерти.

Напомним: тело одного контрактника нашли в квартире по месту жительства. Он не вышел на службу после выходных. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, мужчина мог намеренно свести счеты с жизнью через повешение.

Также стало известно о гибели еще двух его сослуживцев. Как пояснил "КП" информированный источник, все три смерти не связаны друг с другом, хотя произошли приблизительно в одно время. Второй военнослужащий погиб в ДТП, а тело третьего было обнаружено тоже в квартире по месту жительства. Но предполагается, что он умер своей смертью: по предварительной версии, от сердечной недостаточности.

По факту гибели военнослужащих воинской части 08275 следователи проводят проверки, кроме случая с мужчиной, которого обнаружили без следов насильственной смерти. По факту возможного добровольного ухода из жизни идет проверка по статье 110 Уголовного кодекса РФ «Доведение до самоубийства», по разбившемуся в ДТП - по ч. 3 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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