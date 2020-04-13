2020-04-13T15:29:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: на Северном флоте заработала доставка комплексных обедов

Блюда упаковываются в контейнеры и пакеты и вместе с одноразовой посудой передаются военным
Наталья ЛОБАНОВА
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Теперь за горячим питанием даже ходить в столовую не надо. Фото: пресс-служба СФТеперь за горячим питанием даже ходить в столовую не надо. Фото: пресс-служба СФ
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Военнослужащие Северного флота теперь могут сами выбирать, что им съесть на обед, не гадая, что на этот раз попадется в столовой. Пока по заполярному региону гуляет коронавирус, там организовали систему заказов горячего питания. Принимают их столовые системы «Военторга».

- Разработано меню, состоящее из нескольких вариантов комплексных обедов по разной цене. Приготовленные блюда упаковываются в контейнеры и передаются военнослужащим в закрытых пакетах вместе с разовой посудой и средствами гигиены. При приготовлении, фасовке и выдаче заказов обязательно соблюдаются санитарно-гигиенические требования. Перед началом работы весь персонал проходит медосмотр, надевает маски, шапочки и перчатки. Заказы оплачиваются банковскими картами по терминалу, без использования наличных, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Чтобы не допустить распространения COVID-19, ежедневно во всех воинских частях, соединениях и учреждениях Северного флота военнослужащим и обычные гражданам измеряют температуру тела. Термометрия также проводится на всех контрольно-пропускных пунктах при проверке документов людей, въезжающих в закрытые города Мурманской области. Военные медики переведены на усиленный режим работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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