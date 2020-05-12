2020-05-12T18:00:10+03:00
Дом. Семья

Медведи проснулись: следы косолапых видели в Ковдорском районе и у Верхнетуломского

А один хозяин леса под Оленегорском стал добычей охотников
Елена МОЛОДЦОВА
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Следы медведя заметили недалеко от Верхнетуломского. Фото: Роман КуликСледы медведя заметили недалеко от Верхнетуломского. Фото: Роман Кулик
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Ну, что ж, передышка в полгода для северян закончилась: медведи почуяли весну и вышли из своих уютных берлог. Напомним: первых косолапых, пробудившихся после зимней спячки, заметили еще в конце марта в Терском районе и под Никелем. Теперь их примеру последовали и остальные хозяева леса.

- Мишки проснулись… Заметили следы в 10 километрах от Верхнетуломского в сторону границы с Финляндией, - сообщил в соцсетях Роман Кулик.

Сигнализируют о встрече с хозяевами леса и из Ковдорского района. Неудивительно, на дворе пусть и не очень теплый, но все же май.

- В тундре медведи уже точно встали из своих берлог. Практически во всех районах проснулись. В Высоком охотники даже одного забрали, - рассказывает начальник отдела государственного охотничьего надзора минприроды Мурманской области Игорь Ильин.

Пока косолапые не покидают своей территории и, к счастью, не спешат приближаться к населенным пунктам. Однако если северяне заметят хозяина леса вблизи города или поселка, об этом следует сообщить по телефонам:

- 112 - Единая дежурно-диспетчерская служба (круглосуточно),

- 8(800) 100-94-00, 8(911) 338-61-31 - региональной диспетчерской службы охраны лесов (круглосуточно),

- 8(8152) 486-819, 486-821, 486-809 - отдел государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области (в рабочее время).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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