2020-04-23T15:05:41+03:00
Дом. Семья

В окрестностях Мончегорска бродит росомаха

Хищный зверь оставил следы на лыжной трассе
Наталья ЛОБАНОВА
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Такого зверя лучше не подкармливать! Фото: Маргарита АрхиповаТакого зверя лучше не подкармливать! Фото: Маргарита Архипова
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Пока в Мурманской области действует режим всеобщей самоизоляции, звери все чаще стали заглядывать в города в поисках лучшей жизни или чего нибудь съедобного. Так, Кировск начали атаковать зайчишки, по Мурманску гуляют утки, а в центр Мончегорска прилетели лебеди.

Как оказалось, белоснежные птицы стали не последними удивительными гостями в этом городе. Так, местные жители на днях заметили на лыжной трассе следы, оставленные никем иным, как росомахой. Опасен ли такой зверь? Вполне. Но он не станет нападать на человека.

- Скорее всего, этот хищник уйдет, бояться его стоит лосям да оленям, которыми он питается. Росомаху редко можно заметить, хоть вид и распространен на Кольском полуострове. В город они приходят к свалкам, ищут остатки еды. Но кормить их, разумеется, не стоит, - рассказала "КП" руководитель научного отдела Лапландского природного заповедника Мария Каримова.

В любом случае северянам стоит быть осторожнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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