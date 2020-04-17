2020-04-17T16:40:10+03:00
Дом. Семья

По центру Мончегорска гуляют краснокнижные лебеди

Белоснежные птицы очень удивили своим визитом местных жителей
Наталья ЛОБАНОВА
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Белоснежные птицы порадовали северян. Фото: Илона ЛеринаБелоснежные птицы порадовали северян. Фото: Илона Лерина
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Похоже, коронавирус, действительно, возвращает природу в города. По Мурманску уже разгуливают утки, Кировск облюбовали зайцы, а в Мончегорск прилетели лебеди. Последней нововтсью поделилась на личной странице в соцсетях местная жительница Илона Лерина.

- Не поверила бы, если бы не увидели собственными глазами! Гуси-лебеди гуляют в центре Мончегорска! - отметила северянка.

Как рассказала "КП" руководитель научного отдела Лапландского заповедника Мария Каримова, краснокнижные птицы прилетели на Кольский полуостров еще в конце марта, а их визиты в город - скорее исключение из правил.

- Лебеди-кликуны любят уединение. Это пугливые птицы, и подходить к ним не стоит, особенно во время гнездования и кладки. Если человек приблизится, водоплавающие могут бросить свое потомство. Такие случаи уже были, - объясняет Мария Каримова. - Лебедей заметили в северной части заповедника еще 29 марта. А вообще, средняя дата их прилета приходится на 11 апреля.

Белоснежные птицы предпочитают мелководья, где могут добыть себе корм. Питаются они водной растительностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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