Атака пушистиков: в Кировске по дорогам бегают зайцы
Если по Мурманску из диких животных пока бродят только динозавры (и то, ненастоящие), то в Кировск пришли совершенно реальные зайцы. Маленькие зверьки бегают по проезжей части, а водители чудом успевают притормаживать, дабы не задавить бесстрашных пушистиков.
- Будьте осторожны, зайцы лезут под колеса! В Кировске ушастые уже свободно бегают по городу и перебегают проезжую часть в неположенном месте, - предупредили в паблике «Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ».
Соблюдать правила дорожного движения животные не хотят ни в какую, как, собственно говоря, и всеобщий карантин. Пока по громкоговорителям в городе горняков объявляют о мерах безопасности, и о том, что нужно сидеть дома, беспечные зайцы прыгают рядом с многоэтажными домами и уминают за обе щеки китайскую капусту, которой их подкармливают местные жители.
В общем, пушистики творят беспредел!
Кировские зайцы игнорируют режим самоизоляции.Автор: Борис Орлов
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