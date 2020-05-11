В Белокаменке создадут полевой госпиталь для лечения больных коронавирусом

11 Май 2020 2020-05-11T12:05:41+03:00

В Белокаменке в середине апреля был развернут аэромобильный госпиталь МЧС.

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Сейчас на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке коронавирусом заболели 2045 рабочих. Напомним, трудилось здесь около 11 тысяч человек.

На ликвидацию самого крупного ковидного очага в Мурманской области были брошены все силы. В кратчайшие сроки были построены два общежития, которые используются как обсерваторы, с этой же целью в порт Мурманск пришел лайнер "Принцесса Анастасия", рабочих вывозят спецбортами в другие города.

Также в середине апреля был развернут аэромобильный госпиталь МЧС. Тогда же зашла речь о создании второго медучреждения, но решение не было принятою Однако в ближайшее время Белокаменку все же ждет медицинский апгрейд.

- Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России обеспечить развертывание в селе Белокаменка быстровозводимого полевого госпиталя с необходимым количеством больничных коек для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предусмотрев финансирование указанных мероприятий за счет средств федерального бюджета, - такое поручение дал Владимир Путин.

Доложить о том, как справляются с этой задачей, до 20 мая должен председатель правительства Михаил Мишустин и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

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