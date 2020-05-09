«Подвиг моего прадеда»: «Гордимся своими дедами»

9 Май 2020 2020-05-09T03:58:36+03:00

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У «Комсомольской правды»-Мурманск» есть добрая традиция - каждый год мы проводим акцию «Подвиг моего прадеда». Жители нашего региона могут поделиться своими воспоминаниями о членах семьи, прошедших Великую Отечественную войну. До 30 апреля мы принимали работы, а теперь, накануне Дня Победы, начинаем их публиковать.

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Сегодня, накануне Дня Великой Победы, мы хотим рассказать вам о своих предках, которые защищали нашу Родину от врагов.

Еще наш прапрадедушка Кобец Антон Никонович участвовал в Русско-японской войне (1904 - 1905) и в Первой мировой войне (1914 - 1918). К сожалению, теперь уже не узнать подробностей, но еще наш папа, когда был маленький, часто слушал рассказы о тех войнах. Запомнилось ему из рассказов Антона Никоновича, что японцы были роста невысокого, но храбрые. Хотя против нашего казака выстоять не могли. Войны в ту пору в основном велись холодным оружием (шашка, сабля), и от умения им владеть зависела жизнь. Антон Никонович храбро воевал и имел награды.

Кобец Антон Никонович

Наш прадедушка Когут Иван Трофимович (февраль 1921 г., Украина, Винницкая область, село Пирогов) участвовал в Великой Отечественной войне с самого ее начала. Вначале был распределен в кавалерию, но позже попал в авиацию.

Он был стрелок-радист. В его обязанности входили связь с землей и защита самолета. Много фашистских самолетов уничтожил прадедушка Ваня со своим экипажем.

Когут Иван Трофимович

Но в одном из боев в конце войны прадедушкин самолет был поврежден. Почти весь экипаж погиб, а он сам получил сильную контузию.

После госпиталя врачи не разрешили ему летать. Но прадедушка Ваня не мог расстаться с со своими боевыми товарищами-летчиками и стал авиамехаником. Кто смотрел советский фильм про летчиков «В бой идут одни "старики», помнит немолодого механика, которому командовали: «От винта!» и который с отеческой заботой относился к молодым летчикам…

Прадедушка Ваня дошел до самого Берлина и в День Победы 9 Мая 1945 года оставил свою подпись на поверженном рейхстаге.

Много у прадедушки медалей - и «За взятие Берлина», и «За взятие Варшавы», и многие другие. Но 2 самые главные медали – «За боевые заслуги» и ордена Отечественной войны.

После Победы он решил остаться военным, поступил в военное училище и стал офицером ВВС (Военно-воздушных сил). Он служил в разных городах Советского Союза и даже за границей, в Австрии.

Подзоров Владимир Иванович

Последним местом службы был г. Бобруйск, в котором дислоцировалось много военных частей, в том числе авиационный полк.

После увольнения со службы Иван Трофимович работал в районном военном комиссариате (военкомате), был активным участником Совета ветеранов Великой Отечественной войны.

Поскольку прадедушка был сиротой и рос без родителей, он очень любил детей, пытаясь дать им то душевное тепло, которого он был лишен сам. И после выхода на пенсию он пошел работать в детский сад в Ленгородке. Возле его сарайчика-мастерской постоянно крутились малыши. Кто-то помогал ему подержать деталь, кто-то тер наждачкой ручку швабры… И каждый за помощь получал «приз»: магнит от мопедного двигателя, самодельный поплавок для рыбалки и т. п.

Но особенно приятно, что наш прадедушка участвовал в освобождении нашего города Бобруйска, в разгроме немецкого штаба и захвате знамени, за что и был награжден.

Второй наш прадедушка, Подзоров Владимир Иванович (13 января 1925 г., Украина, Донецкая область, г. Макеевка), тоже был летчиком (штурманом).

Семья у него была большая – он был 13-м ребенком и, чтобы не сидеть на шее у родителей, в 16 лет ушел из дому.

Он уехал в Казахстан (а жили они на Украине) и пошел учиться в специальную летную школу, а после окончания ее - в Челябинское военное училище.

Там он учился на штурмана и бомбардира – изучал летную навигацию и бомбометание. Учиться тогда было сложно - не было даже калькуляторов и все вычисления приходилось делать в уме. Прадедушка умел быстро делать расчеты в уме даже с трехзначными числами.

После окончания учебы он был зачислен в действующую армию.

В мае 1945–го наступил мир.

Но и после войны нужно было защищать мир и покой нашей Родины. Многим странам не давал покоя свободный Советский Союз с его природными богатствами и замечательными людьми.

Никто не решался прямо напасть на СССР, но по всему миру возникали локальные военные конфликты (а фактически войны) за право первенства на мировой арене.

Прадедушка Вова участвовал в боевых действиях в Республике Йемен, в Анголе и других местах. Летал на Землю Франца-Иосифа, вместе с товарищами оборудовал ледовый аэродром, испытывал новую технику и виды вооружений, осуществлял тренировочные беспосадочные полеты с дозаправкой в воздухе.

Прадедушка Вова был лично знаком со многими космонавтами, в том числе с первым космонавтом – Юрием Алексеевичем Гагариным. Дело в том, что отряд летчиков дальней авиации, где служил Владимир Иванович, проходил тренировки вместе с отрядом космонавтов.

Уже в мирное время он получил несколько высоких правительственных наград, самые главные из которых орден Боевого Красного Знамени и два ордена Красной Звезды.

Службу свою наш прадедушка Вова тоже заканчивал в г. Бобруйске. У него была возможность выбрать любой город на карте Советского Союза, но ему понравился Бобруйск, тут он и остался жить.

Наши дедушки – Фандо Александр Афанасьевич и Подзоров Сергей Владимирович - также служили в армии. Один в мотострелковых, другой в зенитно-ракетных войсках.

А наш папа Подзоров Павел Сергеевич, как и прадедушки, служил в авиации. Срочную службу он проходил в Военно-воздушных силах Республики Беларусь.

Мы очень гордимся своими предками. Все они настоящие мужчины, которые защищали и в любой момент были готовы к защите нашей Родины!

И сейчас для всей нашей семьи ДЕНЬ ПОБЕДЫ – один из самых главных праздников!

Андрей Подзоров, Антон Подзоров, Бобруйск, Республика Беларусь.

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