2020-05-06T09:08:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Волна коронавируса еще не прошла, и нас ждет вторая»

Андрей Чибис рассказал, что темпы роста заболеваемости коронавирусом удалось стабилизировать
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис рассказал о ситуации с коронавирусом. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис рассказал о ситуации с коронавирусом. Фото: Правительство Мурманской области
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Северяне с тревогой следят за ростом числа заболевших коронавирусом. Еще бы! Не прошло и недели, как число зараженных в Мурманской области перевалило за отметку в тысячу инфицированных, потом эта цифра удвоилась. Напомним: 5 мая Заполярье взяло новую планку в две тысячи заболевших.

- Ситуация в Белокаменке остается напряженной. За сутки там подтверждены 136 новых случаев COVID-19. Хотя темпы роста на остальной территории региона удалось стабилизировать – 5 мая не было выявлено новых зараженных. Пока ситуация складывается чуть лучше, чем было спрогнозировано. Очевидно, что количество заболевших будет увеличиваться. Пока эта волна коронавируса не прошла, и нас ждет вторая, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В правительстве внимательно следят за развитием ситуации и разрабатывают план выхода региона из режима самоизоляции, в частности рассматривается возможность введения масочного режима. Пока они обязательны только при посещении мест скопления людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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