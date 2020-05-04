Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в топ-5 регионов по приросту заболевших коронавирусом
В Мурманской области продолжает расти число заболевших коронавирусом, что не день, то сотня-две новых случаев.
По данным регионального оперативного штаба на утро 4 мая, за сутки в Заполярье диагноз подтвердился у 280 человек. Общее число заболевших составило 1974 человека.
По числу новых случаев Мурманская область уверенно держится в первой десятке среди всех регионов и уже не первый день занимает пятую строку. Хотя 4 мая мы поднялись на четвертую позицию Больше, чем у нас, ковидных больных, выявили в Москве (5795), Московской области (803), Санкт-Петербурге (317).
По общему числу зараженных мы на пятом месте. Нас обогнали Москва (74401 человек), Московская область (14939), Санкт-Петербург (5346), Нижегородская область (2852).
За сутки в Мурманской области число больных больше всего увеличилось в Белокаменке (251 случай), в Полярном (14) и Апатитах (7).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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