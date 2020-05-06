2020-05-06T02:03:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 6 мая 2020 года: 2101 заболевший и 154 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 6 мая 2020 года
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
В Мурманской области продолжается самоизоляция из-за коронавируса.В Мурманской области продолжается самоизоляция из-за коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Майские праздники еще не закончились, а северяне уже гадают, ждать ли после них послабления ограничительных мер из-за коронавируса. Пока в Мурманской области идет ежедневный прирост больных COVID-19.

К сожалению, число заболевших коронавирусом в Мурманской области растет изо дня в день. Как сообщили в региональном оперативном штабе, сейчас в Заполярье 2101 заболевший, за последние сутки диагноз подтвердился у 127 человек. При этом 154 вылечились. Число летальных случаев - 4.

Самый крупный ковидный очаг в Мурманской области - Белокаменка (1801 человек), на втором месте - Апатиты (86), на третьем - Кировск (52), на четвертом - Мурманск (41).

В других городах заболевшие хоть и есть, но, к счастью, их относительно немного: в Печенгском районе - 36 человек, Североморске - 24, Полярном - 21, Мончегорске – 8, Снежногорске - 6, Кольском районе - 13, Оленегорске, Ловозерском районе - по 3, Полярных Зорях – 5, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

Пока коронавирус еще подрывает экономику региона, в правительстве Мурманской области рассказали о мерах поддержки для сферы строительства, транспорта и ресурсоснабжающих компаний. А депутат Госдумы Алексей Веллер перечислил месячную зарплату мурманским врачам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карантин в Кировске и Апатитах из-за коронавируса: почему нельзя разрешить выезд в отпуск жителям Кировска и Апатитов. Глава Роспотребнадзора Мурманской области объяснила, почему нельзя ослабить карантин (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в топ-5 регионов по приросту заболевших коронавирусом. За сутки в Мурманской области выявили 280 заболевших коронавирусом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В годовщину трагедии в "Шереметьево" в Мурманской области прошли заупокойные литии
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: депутат Госдумы Алексей Веллер перечислил месячную зарплату мурманским врачам
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как в Мурманской области поддержат транспорт, строительство и ресурсоснабжающие организации
В Мурманске нашли 64-летнего мужчину, а теперь ищут его родственников
Мурманский океанариум может стать муниципальной собственностью
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в топ-5 регионов по приросту заболевших коронавирусом
В Мурманске двое мужчин выпивали на улице и возмутились, когда их остановили за нарушение самоизоляции
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 4 мая 2020 года: 1694 зараженных, 122 выздоровевших, 4 умерших
В Мурманскую область пришел круизный лайнер "Принцесса Анастасия"
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область вошла в пятерку по числу заболевших коронавирусом за сутки
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске на 3 мая 2020 года составил 4,1 балла
В Мурманске из горящей девятиэтажки спасли собаку
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: салоны красоты в Апатитах и Кировске не откроются раньше 12 мая