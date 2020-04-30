2020-04-30T12:21:06+03:00
Общество

Жителей Абрам-Мыса снабдят привозной и бутилированной водой на один миллион рублей

Деньги выделили из резервного фонда
Елена ЧУМАКОВА
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Привозная вода в Абрам-Мыс обойдется бюджету в миллион рублей.Привозная вода в Абрам-Мыс обойдется бюджету в миллион рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Вторую неделю жители Абрам-Мыса сидят без воды. В кранах блага цивилизации есть, но пользоваться ими опасно для здоровья. Собственно говоря, такая ситуация для микрорайона Мурманска не в новинку – так происходит каждый год по весне.

На этот раз виноваты энергетики, устроившие переправу, чтобы установить опоры ЛЭП, и крупный подрядчик, работающий на стройках на западном берегу Кольского залива, - под колесами большегрузов берег реки Большая Лавна осыпается, грунт летит в воду и загрязняет ее.

Однако без живительной влаги жителей Абрам-Мыса никто не оставит. Из резервного фонда заполярной столицы согласно постановлению, подписанному главой администрации Мурманска Евгением Никорой, выделено больше одного миллиона рублей на закупку привозной и бутилированной воды для северян на западном берегу залива.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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