Жителей Абрам-Мыса снабдят привозной и бутилированной водой на один миллион рублей
Вторую неделю жители Абрам-Мыса сидят без воды. В кранах блага цивилизации есть, но пользоваться ими опасно для здоровья. Собственно говоря, такая ситуация для микрорайона Мурманска не в новинку – так происходит каждый год по весне.
На этот раз виноваты энергетики, устроившие переправу, чтобы установить опоры ЛЭП, и крупный подрядчик, работающий на стройках на западном берегу Кольского залива, - под колесами большегрузов берег реки Большая Лавна осыпается, грунт летит в воду и загрязняет ее.
Однако без живительной влаги жителей Абрам-Мыса никто не оставит. Из резервного фонда заполярной столицы согласно постановлению, подписанному главой администрации Мурманска Евгением Никорой, выделено больше одного миллиона рублей на закупку привозной и бутилированной воды для северян на западном берегу залива.
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