В Териберку и Туманный доставят еду и топливо на санях-волокушах

30 Апр 2020 2020-04-30T11:24:10+03:00

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Спецтехника сейчас вовсю продолжает разгребать снежные покровы, чтобы пробиться в Териберку и Туманный. Дорогу туда настолько замело, что высота снега выросла до четырех метров, а по крепости он не уступает бетону. За день удается расчищать не более двух-трех километров. Жители поселков оказались отрезанными от мира, но их в беде не бросили.

Как сообщили в администрации Кольского района, сотрудники МЧС формируют колонну на снегоходах, которая 30 апреля отправится в Териберку и Туманный, чтобы доставить туда продукты и топливо.

- Наши дорожники проделывают титанический труд, каждый день круглосуточно прокладывая настоящую дорогу жизни. Сегодня в поселки отправим продукты на санях. Они оказались отрезаны от внешнего мира, но не оставлены на произвол судьбы. Не исключено, что обратимся за помощью к военным, без путепрокладчика расчистка может продлиться еще несколько дней, - отметил на губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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ИСТОЧНИК KP.RU