2020-04-29T16:20:55+03:00
Общество

По дороге в Териберку выросли сугробы в четыре метра высотой

По крепости снег может посоревноваться с бетоном
Наталья ЛОБАНОВА
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Снежное одеяло по дороге в Териберку поражает воображение. Фото: vk.com/my_teriberkaСнежное одеяло по дороге в Териберку поражает воображение. Фото: vk.com/my_teriberka
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Добраться до Териберки – задача, посильная сейчас только спецтехнике. Дорогу в поморское село так сильно замело снегом, что там теперь - лабиринт, стены которого высотой в несколько метров. Путь в уголок на берегу Баренцева моря с большим трудом расчищает «Мурманскавтодор».

- На участке Териберка – 81 километр автодороги Кола - Серебрянские ГЭС и автоподъезде к самому селу задействовано 8 единиц техники: экскаватор, по два шнекоротора и бульдозера, погрузчик и комбинированная дорожная машина. Уже расчищено 26 километров плотного слежавшегося снега. Высота снежных тоннелей в некоторых местах достигает четырех метров. В особо сложных местах проходим не больше 200 метров за смену, люди и техника работают в сложнейших условиях. Всего осталось пройти около 14 километров, - сообщают в единой дежурно-диспетчерской службе Кольского района.

Также сейчас чистят дорогу к Туманному. Уже свободны от снежных завалов 32 километра, осталось еще 8. Ситуация на этом участке такая же сложная, как и на пути в Териберку, снег по крепости не уступает бетону. Так и не подумаешь, что на календаре - почти третий месяц весны...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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