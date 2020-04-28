2020-04-28T14:57:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области доложит о ситуации с коронавирусом президенту России

Владимир Путин заслушает доклады глав шести регионов
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис доложит о ситуации с коронавирусом президенту. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис доложит о ситуации с коронавирусом президенту. Фото: Правительство Мурманской области
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На сегодняшний день в России коронавирусом заражено 93558 человек. Конечно, по сравнению с такой огромной цифрой статистика Мурманской области, где заболели уже 1056 северян, смотрится не так впечатляюще, и тем не менее ситуация напряженная.

В ближайшие часы об обстановке в Заполярье в целом и о готовности медучреждений в частности президенту России Владимиру Путину доложит губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Перед ним с докладами выступят глава Роспотребнадзора России Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минздрава Михаил Мурашко.

Однако за регионы придется отдуваться не только Сергею Собянину и Андрею Чибису. Также президент заслушает губернаторов Сахалинской и Белгородской областей и врио глав Иркутской области и Севастополя.

Скорее всего, доклад Андрея Чибиса не попадет в прямой эфир, который запланирован на 15.00 - 16.00, в начале большого совещания в Кремле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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