Губернатор Мурманской области доложит о ситуации с коронавирусом президенту России

28 Апр 2020 2020-04-28T14:57:28+03:00

Изменить размер текста: A A

На сегодняшний день в России коронавирусом заражено 93558 человек. Конечно, по сравнению с такой огромной цифрой статистика Мурманской области, где заболели уже 1056 северян, смотрится не так впечатляюще, и тем не менее ситуация напряженная.

В ближайшие часы об обстановке в Заполярье в целом и о готовности медучреждений в частности президенту России Владимиру Путину доложит губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Перед ним с докладами выступят глава Роспотребнадзора России Анна Попова, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минздрава Михаил Мурашко.

Однако за регионы придется отдуваться не только Сергею Собянину и Андрею Чибису. Также президент заслушает губернаторов Сахалинской и Белгородской областей и врио глав Иркутской области и Севастополя.

Скорее всего, доклад Андрея Чибиса не попадет в прямой эфир, который запланирован на 15.00 - 16.00, в начале большого совещания в Кремле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области заработал чат-бот для поддержки предпринимателей. Бизнесмены смогут быстро получить ответы на интересующие вопросы (Подробности)

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Более 100 жителей региона, работающих в Белокаменке, при их желании надо вывезти». Андрей Чибис поручил подготовить для рабочих-северян отдельный обсерватор (Подробности)

Статистика коронавируса в Мурманске: Мурманская область выбыла из пятерки лидеров по количеству заболевших коронавирусом в России. Заполярье дышит в спину Дагестану (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU