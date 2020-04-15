Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 15 апреля 2020 года: Больше 77% заболевших – это рабочие со стройки в Белокаменки

15 Апр 2020 2020-04-15T17:37:00+03:00

В Кольском районе в 5,5 раз больше заболевших, чем в Кировске и Апатитах

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Все уже свыклись с мыслью, что очаг коронавируса в Мурманской области переместился из Кировска и Апатитов на западный берег Кольского залива в Белокаменку. Напомним: на сегодняшний день количество заболевших в регионе превысило 268 человек.

Первое место по числу зараженных COVID-19 занимает Кольский район – 206 подтвержденных случаев. По данным оперативного штаба Мурманской области, все заболевшие – рабочие «Велесстроя», одного из подрядчиков, работающих на масштабной стройке в Белокаменке. В общей сложности это составляет 77% от общей численности.

Количество зараженных на стройке на западном берегу Кольского залива в 5,5 раз превышает число случаев в Апатитах и Кировске вместе взятых, а ведь именно там изначально был очаг коронавируса в регионе. Сейчас эта цифра составляет 36 человек, из которых 24 – в городе у подножья Хибин и 12 – в наукограде.

Мурманск продолжает держать оборону – 9 заболевших. Его примеру следуют и другие города, где количество заболевших растет не так быстро как в Белокаменке. 6 – в Заполярном, 4 – в Снежногорске, 3 - в Полярном, 2 - в Мончегорске, по одному в Североморске и Кандалакше.

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