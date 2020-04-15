Коронавирус в Мурманске, последние новости на 15 апреля 2020 года: 268 зараженных, 14 выздоровевших и 1 умерший

15 Апр 2020 2020-04-15T00:24:09+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 15 апреля 2020 года

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Увы, коронавирус продолжает свое шествие по Кольскому полуострову, а мурманчанам остается только сидеть дома и следить его тяжелой поступью. Последние данные оперативного штаба Мурманской области не утешительны: 268 зараженных, 14 выздоровевших, у 46 – предварительно положительный диагноз и один человек умер. Да, да, количество заболевших за сутки увеличилось вдвое.

К 15 апреля коронавирус успел прогуляться по восьми муниципалитетам Заполярья и основательно обосновался в Кольском районе, где количество случаев COVID-19 возросло до 206. На втором и третьем месте остаются Кировск и Апатиты – 24 и 12 заболевших соответственно. На тчетвертой строчке рейтинга – Мурманск, где выявлено девять случаев коронавиурса. В Снежногорске и Полярном заражено в общей сложности 7 человек, Печенгском районе – 6, Мончегорске – 2, Североморске и Кандалакше – по одному.

Тем не менее, еще 46 северянам поставлен предварительный диагноз, 125 пациентов проходят лечение в стационаре от ОРВИ по эпидпоказаниям, 702 человека – на обсервации, 4 – с нее сняты.

Но есть и хорошие новости – за минувшие сутки из Апатитско-Кировской больницы выписали четырех человек, которых медики смогли излечить от COVID-19. Общее число выздоровевших выросло до 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU