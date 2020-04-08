Карантин в Апатитах из-за коронавируса: Детскую площадку в парке имени Пушкина закрыли до 30 апреля

8 Апр 2020 2020-04-08T16:45:51+03:00

Детская площадка в парке имени Пушкина в Апатитах оказалась недоступна для ребят. Фото: Николай Белов

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Парки и зеленые зоны по всей стране оказались закрытыми для горожан из-за эпидемии коронавируса. Докатилась эта волна и до Кольского полуострова. После того, как правительство Мурманской области ограничило выезд из Апатитов и Кировска, в городах закрылись дежурные группы в детских садах, а в общественных местах проводится обязательная дезинфекция.

Следом оказалась закрыта и детская площадка в парке имени Александра Пушкина. Комплекс оградили спецальными лентами и повесили объявление:

«Уважаемые жители города! С целью проведения ограничительных мероприятий, направленных на недопущение распространения новой короновирусной инфекции в городе, а также для сохранения жизни и здоровья детей и их родителей, нахождение граждан на территории детской площадки ЗАПРЕЩЕНО до 30 апреля. Спасибо за понимание! Будьте здоровы!».

Увы, такую заботу оценили далеко не все горожане. Одни раскритиковали и само объявление, и саму меру. Но нашлись и те, кто разумно заметил, что эта детская площадка не находится на придомовой территории, а значит относится к общественным местам, посещение которых нынче запрещено.

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