2020-04-06T18:13:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный врач Апатитско-Кировской больницы – о ситуации с коронавирусом: «У девяти медработников - предварительно положительные диагнозы на инфекцию»

Юрий Ширяев рассказал о ситуации с коронавирусом в своем учреждении
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Еще у шести медработников из Кирвоска подозревают коронавирус.Еще у шести медработников из Кирвоска подозревают коронавирус.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Апатиты благодаря беспечному поведению 31-летнего местного жителя, вернувшегося после отдыха на Кубе и решившего не соблюдать режим самоизоляции, стали очагом новой опасной коронавирусной инфекции в Мурманской области.

Напомним: на днях предварительный диагноз COVID-19 был поставлен двум санитаркам и медсестре, работающим в лечебном корпусе в Апатитах. По информации оперативного штаба Мурманской области, медики не контактировали по долгу службы с зараженными, зато общались с пациенткой с пневмонией из терапевтического отделения, анализы на коронавирус которой тоже оказались предварительно положительными.

- Выявлены два неподтвержденных положительных случая ковидной внебольничной пневмонии. Один в терапевтическом отделении в Апатитах (здание бывшего роддома), которое закрылось на карантин. Второй – в инфекционном отделении. Оба пациента не были за границей и не контактировали ни с теми, кто вернулся оттуда, ни с теми, кто общался с ними, - пишет главный врач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев на странице «Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ». – При обследовании медперсонала выявлены неподтвержденные положительные девять случаев: у трех уборщиц и трех медсестер Кировской взрослой поликлиники и двух санитарок и медсестры лечебного корпуса в Апатитах.

Во всех помещениях проведена дезинфекция. Как подчеркивает Юрий Семенович, на сегодняшний день тяжелых случаев коронавируса в Апатитах и Кировске нет и, остается надеяться, что и не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: Аэропорт «Хибины» закрыли до 26 апреля. Из-за коронавируса аэропорт «Хибины» временно приостановил свою работу (Подробности)

Причины выезда из Кировска во время карантина по коронавирусу: по какому поводу можно оформить пропуск и работают ли детские сады. Глава администрации Кировска определил, по какому поводу жители смогут выезжать за пределы города (Подробности)

Карантин в Мурманске из-за коронавируса: На территорию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Междуречье въезд теперь только по спецпропускам. Из-за пандемии коронавируса на стройку в Междуречье ограничили проезд (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Как правильно выгуливать домашних животных. Зоозащитники дали рекомендации по выгулу собак в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса в Мурманске и области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зарплата ученых и врачей в Мурманске: сколько получают работники социальной сферы и науки в Мурманской области
В Подмосковье отец пытался спасти подавившегося курагой сына, выполняя указания врача по телефону
Главный врач Апатитско-Кировской больницы – о ситуации с коронавирусом: «У девяти медработников - предварительно положительные диагнозы на инфекцию»
Объяснительная для выхода из дома во время самоизоляции в Мурманске: шаблон объяснительной для тех, кто работает
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: кто из жителей Мурманской области обязательно должен делать тест на коронавирус
Глава Апатитов о ситуации с коронавирусом: «Давайте оплатим услуги малого бизнеса, которыми обычно пользуемся, авансом»
Режим самоизоляции в Мурманске: актриса Мурманского областного театра кукол читает сказки онлайн
Причины выезда из Кировска во время карантина по коронавирусу: по какому поводу можно оформить пропуск и работают ли детские сады
5 тенденций будущего, которые всего за месяц стали реальностью
Подозреваемый в убийстве молодого человека в клубе Североморска гуляет на свободе
Девять городов Мурманской области признаны населенными пунктами с комфортной городской средой
Карантин в Мурманске из-за коронавируса: На территорию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Междуречье въезд теперь только по спецпропускам
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Как правильно выгуливать домашних животных
Кругосветное плавание фрегата «Адмирал Горшков» вошло в Книгу рекордов Вооруженных сил России
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Мурманская область на 28-м месте в России по количеству заболевших
Вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова о ситуации с коронавирусом: «С 7 апреля предприниматели смогут получать микрозаймы под 1%»
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: В исправительных колониях начали шить марлевые повязки
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: как изменился график приема экзаменов по вождению
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Из Китая ждут 3 миллиона медицинских масок
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Рестораны, салоны красоты и фитнес-клубы попросили у губернатора разрешения работать
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: весеннюю охоту хотят отменить
Как во время нерабочего месяца в Мурманске будут работать нотариусы
Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: «Количество зараженных ниже прогнозируемого сценария»
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Двое зараженных в состоянии средней тяжести, у 15 заболевание протекает в легкой форме»
Спецпропуска на время самоизоляции из-за коронавируса в Мурманске: кому нужны и как оформить
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Заработал Единый волонтерский центр по оказанию помощи
Карантин по коронавирусу в Апатитах и Кировске: Три медработника могли подхватить COVID-19 у пациентки с пневмонией
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: расширен список предприятий, которые будут работать с 6 по 30 апреля