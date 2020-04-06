Главный врач Апатитско-Кировской больницы – о ситуации с коронавирусом: «У девяти медработников - предварительно положительные диагнозы на инфекцию»

6 Апр 2020 2020-04-06T18:13:28+03:00

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Апатиты благодаря беспечному поведению 31-летнего местного жителя, вернувшегося после отдыха на Кубе и решившего не соблюдать режим самоизоляции, стали очагом новой опасной коронавирусной инфекции в Мурманской области.

Напомним: на днях предварительный диагноз COVID-19 был поставлен двум санитаркам и медсестре, работающим в лечебном корпусе в Апатитах. По информации оперативного штаба Мурманской области, медики не контактировали по долгу службы с зараженными, зато общались с пациенткой с пневмонией из терапевтического отделения, анализы на коронавирус которой тоже оказались предварительно положительными.

- Выявлены два неподтвержденных положительных случая ковидной внебольничной пневмонии. Один в терапевтическом отделении в Апатитах (здание бывшего роддома), которое закрылось на карантин. Второй – в инфекционном отделении. Оба пациента не были за границей и не контактировали ни с теми, кто вернулся оттуда, ни с теми, кто общался с ними, - пишет главный врач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев на странице «Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ». – При обследовании медперсонала выявлены неподтвержденные положительные девять случаев: у трех уборщиц и трех медсестер Кировской взрослой поликлиники и двух санитарок и медсестры лечебного корпуса в Апатитах.

Во всех помещениях проведена дезинфекция. Как подчеркивает Юрий Семенович, на сегодняшний день тяжелых случаев коронавируса в Апатитах и Кировске нет и, остается надеяться, что и не будет.

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