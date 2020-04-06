Подозреваемый в убийстве молодого человека в клубе Североморска гуляет на свободе

6 Апр 2020 2020-04-06T16:44:55+03:00

После четырех ударов 21-летний парень уже не встал с дивана в клубе. Фото: Следственный комитет по Мурманской области

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Три недели прошло с тех пор, как в одном из ночных клубов Североморска произошла трагедия. Напомним: тело 21-летнего местного жителя обнаружили рано утром 15 марта. А спустя два дня следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- В период с 4.20 до 4.50 15 марта 27-летний мужчина во время конфликта с потерпевшим нанес ему не менее четырех ударов кулаком по голове. От полученных травм молодой человек скончался на месте, - сообщают в следственном комитете по Мурманской области.

Суд отправил подозреваемого под подписку о невыезде. Появление его на улице крайне возмутило жителей флотской столицы, и они решили написать петицию «Для ЗАТО Североморск не существует правосудия», адресованную администрации и МВД города.

"Семья Ильи [погибший] не получила никаких извинений, им очень тяжело пережить смерть сына. Им бы не хотелось, чтобы с кем-то произошло что-то подобное. Сейчас Юра [подозреваемый] на свободе. До суда он может навредить кому угодно. Каково будет решение суда, тоже неизвестно. И неужели, совершив такое преступление, можно остаться безнаказанным?" - говорится в петиции, которую опубликовала Ирина Радионова.

Электронный документ подписали уже 749 человек. К слову, в петиции подробно расписано, что той ночью происходило в клубе. Однако истину установит следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU