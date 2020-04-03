В Мурманской области будут судить 18-летнюю девушку, которая убила 94-летнего прадеда-ветерана Великой Отечественной войны

3 Апр 2020 2020-04-03T08:38:04+03:00

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10 июля прошлого года в Ковдоре произошло из ряда вон выходящее убийство. В квартире мужчина нашел тело своего 94-летнего отца - ветерана Великой Отечественной войны. Вот только умер он не от старости - северянин лежал в луже крови.

Следователи выяснили, что убила своего прадеда 18-летняя девушка. На улице она нашла камень и с ним пришла в гости к родственнику, чтобы забрать у того деньги.

- Девушка напала на ветерана, нанесла камнем удар по голове, а когда пенсионер потерял равновесие и упал в прихожей, обвиняемая камнем нанесла ему еще шесть ударов по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления. После совершения убийства обвиняемая, не найдя денег в квартире, скрылась с места преступления, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Кто убил ветерана, установили очень быстро. Девушку на время следствия заключили под стражу. Сейчас же уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ковдорский суд на рассмотрение.

Внучку обвиняют сразу по двум уголовным статьям: по п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

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