В Ковдоре правнучка камнем забила ветерана Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-17T13:56:15+03:00

95-летний ветеран из Ковдора прошел всю войну. А умер от руки собственной правнучки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На прошлой неделе стало известно, что в Ковдоре произошло циничное убийство. Местный житель нашел в квартире тело своего 95-летнего отца, ветерана Великой Отечественной войны.

Почти сразу была установлена подозреваемая в преступлении. Оказалось, что убить мужчину могла его собственная 18-летняя правнучка.

- По версии следствия, 10 июля 2019 года злоумышленница причинила пожилому человеку телесные повреждения, используя камень, целенаправленно подобранный на улице. После нанесения ударов по голове своего родственника, девушка приняла меры к поиску денежных средств, которые могли находиться в квартире, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Девушку задержали 14 июля. Ближайшие два месяца она проведет под стражей. Ей предъявлено обвинение по статье "Убийство". Правнучка ветерана начала давать признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU