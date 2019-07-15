В Ковдоре убили ветерана Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-15T16:34:24+03:00

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Жуткое преступление произошло в Ковдоре на днях. 10 июля местных житель зашел в гости к своему 95-летнему отцу, ветерану Великой Отечественной войны. В квартире он увидел кровь, а папу - лежащим на полу без признаков жизни. На место сразу прибыли сотрудники полиции "скорая" - последняя констатировала смерть мужчины.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа с участием криминалистов СУ СК России по Мурманской области. В ходе осмотра тела обнаружены повреждения в области головы, свидетельствующие о насильственном характере смерти. Криминалистами зафиксирована обстановка в квартире, изъяты предметы, сохранившие на себе следы преступной деятельности, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В убийстве ветерана подозревают его родственницу. В Следкоме пока не называют степень родства. Как и обстоятельства преступления. В данный момент решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU