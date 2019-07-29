Правнучку, которая убила ветерана Великой Отечественной войны, обвиняют еще и в разбое

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-29T10:27:42+03:00

Девушка из Ковдора так хотела денег, что камнем забила родственника

Изменить размер текста: A A

18-летняя жительница Ковдора своим поступком возмутила не только северян, но и жителей других регионов. Девушка убила собственного 94-летнего прадедушку, ветерана Великой Отечественной войны.

На преступление она решилась ради денег. На улице нашла камень, пришла в гости к ветерану и забила его до смерти. Потом стала рыться в вещах, чтобы найти что-то ценное. Правда, ничего не обнаружила.

В ходе расследования уголовного дела по статье "Убийство" следователи нашли признали еще одного преступления. Было возбуждено дело по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой" (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

- Эти дела были объединены в одно делопроизводство, - пояснила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Напомним, девушка сейчас находится под стражей. Такая мера пресечения ей избрана на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU