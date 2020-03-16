В одном из клубов Североморска нашли тело молодого человека

16 Март 2020 2020-03-16T16:50:22+03:00

От чего погиб северянин - еще предстоит выяснить. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Драка, естественная смерть или какая иная причина? В этом еще предстоит разобраться следователям. В 4.47 утра 15 марта в один из клубов Североморска на улице Инженерной вызвали полицию: в развлекательном заведении нашли тело молодого человека. Возможность отдохнуть в выходной день выдалась у северянина в последний раз.

- Его личность уже установлена, это местный житель 1999 года рождения, - сообщила “КП” врио старшего помощника руководителя СУ следственного комитета РФ по Мурманской области Наталья Тростина.

По сообщениям жителей флотской столицы, в ту ночь молодой человек был втянут в драку, которые не редкость в таких местах. Очевидцы происшествия уже опрошены, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Напомним: в марте погиб житель Заполярного. Мужчина решил, что сам вылечит три ножевые раны, но эта задумка закончилась для него трагически.

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