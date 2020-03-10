В Апатитах лопнувший трос убил мужчину, который пытался вытащить свою машину из сугроба

10 Март 2020 2020-03-10T12:33:42+03:00

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В специализированных пабликах часто появляются просьбы водителей дернуть застрявшие в снегу машины. В оттепель после образования гололеда и каши таких сообщений станет еще больше. Привычная для многих автолюбителей процедура в Апатитах закончился трагедией.

Утром 9 марта во дворе у дома №32 на улице Сидоренко в сугробе застрял Mercedes Benz. 52-летний водитель попросил сотоварища на большегрузы дернуть машин.

- Во время буксироваки тросс оборвался, конец с крюком ударил владельца иномарки по голове. Мужчина в тот момент стоял между машинами. Его госпитализировали в Апатитско-Кировскую городскую больницу, около 14.00 была констатирована смерть, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

По факту случившегося проводится проверка.

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