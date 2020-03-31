Восьмилетнего мальчика из Мончегорска, которого избил отчим, перевели в реанимацию в Мурманск

31 Март 2020 2020-03-31T20:04:08+03:00

25-летнего мужчину суд отправил на время следствия под стражу

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Четыре дня прошло с того момента, как 25-летний житель Мончегорска отправил своего восьмилетнего пасынка в реанимацию. Напомним: об этом стало известно 27 марта. По информации местных жителей, мужчина не раз поднимал руку на ребенка, но в этот раз явно переусердствовал.

В следственном комитете по Мурманской области уже возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего». Следователи также проверят, насколько внимательно профильные службы отнеслись к проблемам в этой семье.

- На сегодняшний день мальчика перевели из реанимационного отделения Мончегорской районной больницы в реанимацию детской больницы в Мурманск. Врачи делают все возможное, - сообщила «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина. – Расследование уголовного дела продолжается. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

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