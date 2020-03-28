В реанимацию Мончегорска доставили 8-летнего мальчика, которого избил отчим
Психологи и педагоги давно в унисон кричат, что физическими наказаниями ребенка воспитывать категорически нельзя. 25-летний житель Мончегорска не обошелся шлепком по мягкому месту в целях донесения «истин» пасынку. Из-за избиения отчима 25 марта 8-летний ребенок попал в реанимационное отделение городской больницы с множественными травмами.
Следственное управление РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека в отношении малолетнего». На месте происшествия следователи нашли одежду мальчика со следами крови. Решается вопрос о заключении мончегорца под стражу.
- Следователь даст юридическую оценку действиям или бездействию должностных лиц из числа профильных служб и правоохранительных органов, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.
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