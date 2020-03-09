2020-03-09T14:52:48+03:00
Происшествия

В Апатитах на 8 Марта мужчина избил двух женщин

Когда дебошира стали успокаивать сотрудники полиции, он заявил, что хочет к маме
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Мужчина успокоился, когда увидел сотрудников полиции.Мужчина успокоился, когда увидел сотрудников полиции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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8 Марта в Мурманской области стал праздником со странным послевкусием. Так, в столице Заполярья произошла массовая драка девушек. А в Апатитах настроение женщинам испортил дебошир.

Мужчина пришел в сетевой магазин на улице Кирова, где набросился на свою жену, а затем ударил и ее коллегу, которая заступилась за подругу. Еще до того, как в торговую точку прибыли сотрудники полиции, он убежал.

- Чуть позже жители дома №3 по улице Жемчужной обнаружили на лестничной клетке одного из подъездов лежащего без сознания мужчину. Обессилевшим гостем оказался драчун из магазина. Примечательно, что в первые секунды после пробуждения он повел себя довольно агрессивно и даже попытался ударить сотрудника скорой помощи. Но потом, осознав, что рядом с ним находятся не только медики, но и полицейские, кардинально поменял линию поведения и заявил, что хочет к маме, - сообщает "ХибИнформБюро".

По данному факту проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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