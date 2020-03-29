2020-03-29T20:44:00+03:00
Общество

Ночью в Териберке бушевал ураган

На побережье Баренцева моря порывы ветра достигали 37 метров в секунду [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Ночью на Териберку обрушился ураган. Фото: Вячеслав ПолянскийНочью на Териберку обрушился ураган. Фото: Вячеслав Полянский
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Март на исходе, но метели не оставляют Кольский полуостров, сменяя вновь и вновь оттепели, которыми одаривает северян ранняя для Севера весна. Непогода, бушевавшая в Заполярье накануне, устроила сразу несколько массовых аварий. Но основной удар стихии пришелся на побережье Баренцева моря.

В 18.00 28 марта закрыли дорогу Кола – Серебрянские ГЭС, которая была открыта для проезда чуть больше суток. И не зря дорожники приняли такое решение!

- Ночной проход тыловой части циклона не позволил Святому Носу, где максимальный порыв ветра на три часа ночи составлял 34 метра в секунду, обойти Териберку - там было 37 метров в секунду, - сообщает группа «Погода в Мурманске». – К 9.00 29 марта порывы ветра в Териберке ослабли до 27 метров в секунду.

Ураган раскидал в Териберке мусорные контейнеры и наделал еще немало бед. Дорожникам, например, по традиции пришлось вызволять из снежного плена автомобилистов, которые опять пренебрегли прогнозом погоды.

Ночью в Териберке ветер бушевал ураган.Автор: Вячеслав Полянский

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ИСТОЧНИК KP.RU

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