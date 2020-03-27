Дорогу в Териберку открывают спустя 14 дней
Конечно, любой северянин, следящий за сводками «Мурманскавтодора» может сказать, что с момента последнего закрытия самого сложного направления Кольского полуострова прошло меньше пяти дней и формально будет прав.
Однако жители Териберки вряд ли смогут с этим согласиться – ведь с 13 марта проезд в село открывали всего дважды и буквально на несколько часов. Топливо и продукты доставляли организованными колоннами. Тем не менее, у местных жителей накопилось немавло дело на большой земле, среди которых и посещение узких медицинских специалистов.
Но блокада, кажется, осталась в прошлом.
- С 12.00 27 марта восстановлено движение на автоподъезде к Териберки, - сообщает «Мурманскавтодор».
Правда, как долго погода позволит оставаться дороге открытой, неизвестно. МЧС по Мурманской области уже разослало северянам сообщение о том, что ожидается усиление ветра.
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